Жена Пятова: уже нет того Донецка, в который бы хотелось вернуться

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о самом тяжелом периоде в карьере мужа и переезде из Донецка. Юлия отметила, что они уже вряд ли вернутся на Донбасс.

«Наверное, самый тяжелый период в карьере Андрея – это когда мы уехали из Донецка. Тогда было тяжело всем, потому что это была неопределенность. Нет своего стадиона, базы, поля, болельщиков, нет родных мест. Игрокам было очень тяжело, но на то они и профессиональные спортсмены, что они должны собраться и вопреки всему доказать и они до сих пор это показывают и доказывают, что одни из лучших.

Мы попали на перемирье, мы заехали в Донецк, забрали какие-то вещи, которые влезли в машину и потом приехали в Киев.

Мне было в первый год очень тяжело, я не принимала Киев вообще, мне он не нравился. Я на него смотрела совсем другими глазами, нас здесь не любили. Год я была потеряна, но потом я собралась и сейчас я влюблена в Киев.

Если все настроится, вряд ли, мы вернемся в Донецк, ведь уже нет того Донецка, в который бы хотелось вернуться. Уже не тот этот Донецк, он чужой», — сказала Юлия в интервью youtube-канала «КраСавина».

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