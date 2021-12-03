Жена Пятова – о возвращении Андрея в сборную Украины: дайте доиграть! Во мне это кипело

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о причинах возобновления карьеры Андрея в национальной сборной Украины.
«Я - перфекционист. Для полного счастья у него не хватало две игры, чтобы было 100, ну, красиво же, согласись.
98 матчей, как так? Дайте доиграть! Во мне это кипело и тут такой шанс он получает. Я ему говорю, конечно, надо ехать в сборную!
Мне хотелось, чтобы это было красиво, мне хотелось, чтобы он это запомнил, не 98, а 100 матчей!» - сказала Юлия в интервью youtube-канала «КраСавина».
На данный момент в составе сборной Украины 37-летний Пятов провел 101 матч, в которых пропустил 83 мяча.
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