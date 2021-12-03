Фрибет 3000 UAH
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Шахтёр — Львов
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Жена Пятова: могу спросить Андрея, куда ты бежал вообще?

Павел Соловей
Павел Соловей
03.12.2021
10:24
Новость
Футбол
Жена Пятова: могу спросить Андрея, куда ты бежал вообще?

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о том, как муж реагирует на неудачные матчи в семейной обстановке.

«Он никогда не переносит свое плохое настроение на семью после неудачного матча. Может быть, он больше молчаливый и больше в своих мыслях, но его надо нагрузить – вот этого помой, надо математику проверить или еще что-то.

Не давать ему «грузиться», он тогда все сам переваривает и никогда на нас не выливает. Всегда держит в себе.

Мы не когда не ссоримся на почве футбола. Я никогда не оцениваю его работу, как профессионал. Я, конечно, могу спросить: «А здесь ты мог выручить?» или «А куда ты бежал вообще?»

Да, можем поговорить, но без ссор и скандалов», - сказала Юлия в интервью youtube-канала «КраСавина».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Зинченко: визит Пятова помог сборной Украины в эмоциональном плане
Зинченко: визит Пятова помог сборной Украины в эмоциональном плане
Пятова признали лучшим игроком «Шахтера» в октябре
Пятова признали лучшим игроком «Шахтера» в октябре
Пятов: сборной Украины повезло со жребием
Пятов: сборной Украины повезло со жребием

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи