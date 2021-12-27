Жена Малиновского рассказала секрет успеха футболиста сборной Украины

Роксана Малиновская, являющаяся женой игрока «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала о своем муже.

«Руслан всегда серьезный на поле, но дома, вдали от общественного внимания, он как ребенок. Всегда шутит и смеется. Не думаю, что его родители знают его таким. Люди говорят, что мы с ним похожи. И это правда. Мы одинаковые внутри. Я его самая главная фанатка. Стараемся все делать вместе — от занятий спортом, потому что оба увлечены этим, до здорового питания.

Во время карантина Руслан очень помогал мне. Он убирал в доме, менял подгузники. Он многое умеет, потому что жил один с детства, когда попал в «Шахтер», — сказала Малиновская в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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