Жена Малиновского: Крым должен быть украинским

17.02.2022
15:42
Жена полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана сделала заявление вокруг сложившейся политической ситуации. Вот что она написала у себя в инстаграме.
Ранее жена футболиста выложила в Инстаграм сторис, в котором подвергла сомнению агрессию России по отношению к Украине.
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