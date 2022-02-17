Жена Малиновского: Крым должен быть украинским

Жена полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана сделала заявление вокруг сложившейся политической ситуации. Вот что она написала у себя в инстаграме.

Ранее жена футболиста выложила в Инстаграм сторис, в котором подвергла сомнению агрессию России по отношению к Украине.

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