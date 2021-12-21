Жена капитана «Динамо» Сидорчука сообщила о своей беременности

Анна Сидорчук, являющаяся женой полузащитника «Динамо» и сборной Украины Сергея Сидорчука, объявила о том, что пара ждет четвертого ребенка.
Она выложила фотографию у себя в Instagram и написала: «Особенный отпуск для нас. Встречаем третий триместр тут на нашем любимом острове. Все произошло случайно, как и планировалось Сериком. Люблю тебя и уже в ожидании кто там».
Интересно, что в комментариях несколько раз пошутил защитник «Шахтера» Сергей Кривцов, который воспитывался вместе с Сидорчуком в запорожском «Металлурге».
Он написал «Ань, заканчивай с рыбой!!». Далее Кривцов под аналогичным постом Сергея Сидорчука о беременности жены написал «Серый, у меня щас такой же )))».
Ранее Сидорчук высказался о работе украинских арбитров.
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