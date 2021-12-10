Зеленский рассказал о готовности Украины принять матч за Суперкубок УЕФА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны провести матч за Суперкубок УЕФА в 2024 или 2025 году.



«Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году.

У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта», – сказал Зеленский на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Также отмечается, что Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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