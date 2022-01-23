Зеленский опубликовал обращение к олимпийской сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спортсменам, которые сегодня в составе олимпийской сборной нашей страны отправились на зимние Олимпийские Игры в Пекин.

«Уважаемый народ Украины. Сегодня мы провожаем нашу Олимпийскую сборную на 24-е зимние Олимпийские игры в Китай.



Уважаемая сборная, знайте, что за вас будут болеть только родные, только близкие люди, значит — только ваша семья. Но не забывайте, что ваша семья — это не только ваши родители, дай им всем, боже, здоровья, ваши мужья и жены, дети.

Каждый украинец — это одна сборная, одна семья под названием Украина. Так что на правах родственника хочу вам пожелать: не болейте, хорошо питайтесь, надевайте шапку и обязательно побеждайте, и хотя бы иногда звоните родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

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