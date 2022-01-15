Зеленский обратился к Шевченко после отставки из «Дженоа»

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Андрея Шевченко после отставки украинского специалиста с должности главного тренера «Дженоа».
«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.
Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше.
И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой», – написал Зеленский у себя в Фейсбуке.
Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».
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