Зеленский наградил президента УЕФА орденом Ярослава Мудрого IV степени

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Чеферин посетил Украину в честь 30-летнего юбилея Украинской ассоциации футбола (до 2019 года — Федерация футбола Украины). В конце встречи Зеленский вручил президенту УЕФА орден Ярослава Мудрого IV степени.

В разговоре с Чеферином Зеленский отметил, что Украина планирует провести матч за Суперкубок УЕФА в 2024 или 2025 году. Также УАФ рассматривает возможность подачи заявок на проведение женского чемпионата Европы-2025, мужского чемпионата по пляжному футболу, Евро U-21, Евро U-17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций.

«Украина вместе с Польшей успешно провела чемпионат Европы-2012 и на высоком уровне приняла финал Лиги чемпионов в 2018 году. Наша страна имеет богатые традиции проведения на высоком уровне мировых и европейских соревнований по олимпийским видам спорта», — сказал Зеленский.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.

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