Матч «Прометея» в баскетбольной Лиге чемпионов 1 февраля под угрозой срыва

Украинская команда вышла во второй раунд Лиги чемпионов, но ее следующий поединок может быть перенесен.



Как стало известно Meta-ratimgs.com.ua, проведение матча каменского «Прометея» и румынского «Клужа» 1 февраля пока под вопросом. Накануне игры баскетболисты украинского клуба сдали тесты на коронавирус, и среди них есть положительные. Поэтому пока неясно, состоится ли поединок в Запорожье завтра или будет перенесен.

«Прометей» вышел во второй раунд Лиги чемпионов, победив в серии плей-ин до двух побед «Хапоэль» из Иерусалима. Решающий матч в столице Израиля завершился со счетом 85:75 в пользу команды Ронена Гинзбурга.

Во втором раунде Лиги чемпионов соперниками украинского клуба по группе станут «Клуж», а также испанская «Уникаха» и бельгийский «Остенде».

В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из квартета.

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