Заваров: нельзя исключать, что Финляндия будет стимулировать Боснию в матче с Украиной

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал прошедший товарищеский матч против украинцев против сборной Болгарии (1:1), а также рассказал о предстоящей борьбе украинцев в последнем туре отборочного цикла ЧМ-2022.



«В Одессе была нормальная товарищеская игра. Болгария – хороший спарринг-партнер. Результат матча был не столь важен, а что касается качества игры, то оно было не на все сто процентов. У нашей сборной в ходе поединка было много неиспользованных моментов, и сразу думаешь о том, что исполнительское мастерство немного подхрамывает.

Оставили голы на Боснию? Возможно. Можно думать обо всем и слушать разные мнения, но все покажет игра против боснийцев.

Не стоит забывать, что помимо боснийцев есть еще другие команды, которые претендуют на выход в финальную часть мирового первенства. Они могут замотивировать Боснию и Герцоговину любым способом. Учитывая, что такое событие, как чемпионат мира, имеет важное значение для любой сборной, в ход будут пущены всевозможные влияния и ресурсы. Думаю, что скорее всего, какие-то усилия финнами будут предприняты».

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