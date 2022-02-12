Заваров: надо у Фоменко спросить, почему он меня не отстоял в сборной

Бывший тренер «Металлиста», «Арсенала» и национальной команды Александр Заваров детально рассказал о своем уходе из сборной Украины в 2016 году.

С 2013 года Заваров работал помощником главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко, но перед Евро-2016 уступил этот пост Андрею Шевченко после того, как рулевой сине-желтых презентовал новый штаб, который должен был готовить национальную команду к турниру.

«Обижен ли я на Шевченко? Как-то вроде ситуативно. Пообижался месяц, и все. Как-то было обидно, тем более сделано было это специально, потому что во Франции был. Жил, живу там, играл там. Вроде во Франции играем, ну что? Тяжело было что ли подождать конца чемпионата Европы?

Я мог бы сделать, попросить. Почему мы это делали, Онищенко, Сивуха. У нас контракт был до ноября. Что стоило президенту Конькову подписать на десять лет со мною контракт? Я не пошел просить, я не начал клянчить. Я не говорю, что я спокоен, но надо было по-человечески. Оказывается, было так нельзя у нас. То есть все равно, сколько тренеров было: пять, десять. Можно было по-другому все сделать. Это будет на их совести. Вызови ты за месяц и скажи, что не будем продлевать контракт.

Надо у Фоменко спросить, почему он меня не отстоял. Надо у него спросить, у руководителей. Я ему вопросов не задавал, потому что это ниже моего достоинства. Я не цеплялся зубами за эту должность, но осадочек остался», — сказал Заваров в интервью уoutube-каналу «Вацко Live».

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