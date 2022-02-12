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Заваров: игрокам «Динамо» нужно опуститься на землю

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
13:46
Новость
Футбол

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Заваров назвал своих любимых игроков в нынешнем составе бело-синих. Заваров также добавил, что никто теперешнего состава киевлян не заиграл бы в команде Валерия Лобановского.

«Сложно сказать, кто любимый игрок. Им нужно очень много работать, нужно опуститься на землю и очень много работать.

Мне нравился Вербич, он более футбольный такой, чувствовалось в нем что-то. Потом чуть подсдулся. Вот игра Бущана приносит удовольствие.

Кто из нынешнего «Динамо» смог бы заиграть в команде Лобановского? Никто», – сказал Заваров в программе Вацко Live.

Заваров выступал за «Динамо» с 1983 по 1988 годы и выиграл с киевлянами Кубок обладателей кубков и по два чемпионата, Кубка и Суперкубка СССР.

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