Защитником «Десны» интересуются «Львов» и «Верес»

Черниговская «Десна» в межсезонье может расстаться с защитником своей команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, к игроку черниговского коллектива Евгению Цымбалюку проявляют интерес в ФК «Львов» и «Вересе».

Несмотря на действующий контракт с «Десной», стороны могут договориться о переходе уже в это межсезонье. Сам футболист тоже готов к смене клуба.

Отметим, что в «Десне» Цымбалюк выступает с 2020 года, до этого провел несколько сезонов в донецком «Олимпике».

В текущем сезоне УПЛ 25-летний Цымбалюк в составе черниговской команды провел 15 матчей.

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