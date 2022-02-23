Защитник «Вереса» перешел в «Ужгород» на правах аренды

28 февраля ФК «Ужгород» планирует отправиться на сбор в Венгрию.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua за «Ужгород» снова будет играть защитник Александр Савошко, принадлежащий «Вересу». Также на просмотре находится нападающий Владислав Горбаченко, минувшей осенью защищавший цвета «Прикарпатья».

А вот еще один потенциальный новичок - Юрий Захаркив по уважительной причине вынужден был покинуть расположение «Ужгорода».

Напомним, что в Венгрии «Ужгород» проведет три спарринга, в частности, с «Ньиредьхазой», выступающей в Первой лиге соседней страны.

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.



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