Защитник украинской молодежки высказался по поводу перехода в «Славию»

Украинец Максим Таловеров дал комментарий после своего перехода в пражскую «Славию». 21-летний защитник подписал контракт с чемпионом Чехии до лета 2026 года.

«Очень горд играть за такой клуб как «Славия». Для меня это однозначно лучшая команда Чехии. Я очень рад быть здесь», — приводит слова Таловерова официальный сайт «Славии».

Есть информация, что сумма трансфера защитника украинской молодежки составила 700 тысяч евро. Ранее Таловеров выступал с 2019 года за «Ческе-Будеёвице».



Также за «Славию» играет другой украинец Тарас Качараба. В конце декабря пражский клуб выкупил контракт защитника.

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