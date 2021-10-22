Защитник ЦСКА: мы потеряли одно очко в игре с «Зарей» не по вине судьи

Защитник софийского ЦСКА Юрген Маттей высказался после домашнего поражения от луганской «Зари» (0:1) в рамках третьего тура Лиги конференций.
«У нас были моменты в первом тайме, а «Заря» забила, пожалуй, единственным ударом за весь матч. Все получилось для нас слишком неприятно. Мы провели хороший первый тайм, у нас были моменты, но мы их не реализовали. Мы должны были продолжить так же играть и после перерыва.
Мы не должны были проиграть. В первом тайме нам дали много пространства, мы довольно сильно давили.
Если честно, в ситуации с не назначенным пенальти был толчок. Арбитр потерял контроль в матче, но мы должны смотреть на свою игру. Мы заслужили хотя бы одно очко, но это не вина судьи», — приводит слова Маттея ресурс Sportal.bg.
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