Защитник «Шахтера» оказался в списке лучших игроков мира по точности передач

Бразилец Марлон — в числе лучших в мире по точности передач.



Бразильский защитник «Шахтера» Марлон попал в список игроков с лучшей точностью передач в текущем сезоне во всем мире.

По итогам подсчетов Football Observatory CIES, бразильский футболист расположился на шестом месте с показателем 95,7%.

Лучшим в мире оказался Преснель Кимпембе из ПСЖ — у него 97,3%.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.

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