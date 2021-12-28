Защитник сборной Украины показал, как готовится к Новому году

Вышел новый выпуск проекта «Что в коробке?», героем которого стал защитник «Шахтера» Николай Матвиенко.



В интервью журналистке Ольге Каленчук игрок сборной Украины рассказал, как у него и его семьи проходит подготовку к празднику.

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