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Защитник сборной Украины показал, как готовится к Новому году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.12.2021
14:23
Новость
Футбол

Вышел новый выпуск проекта «Что в коробке?», героем которого стал защитник «Шахтера» Николай Матвиенко.

В интервью журналистке Ольге Каленчук игрок сборной Украины рассказал, как у него и его семьи проходит подготовку к празднику.

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