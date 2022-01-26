Защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу»

«Ворскла» объявила о подписании контракта с Джоко Зайковым.

О заключении контракта с 26-летним центральным защитником сообщает официальный сайт полтавского клуба. Соглашение рассчитано на два с половиной года.

Зайков перешел в «Ворсклу» из болгарского «Левски». В его активе 15 матчей за сборную Северной Македонии.

«Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит», — поделился впечатлениями от перехода Зайков.

Напомним, что «Ворскла» ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице УПЛ. Полтавчане набрали 33 очка за 18 туров.

Ранее наш сайт сообщил о возможных новичках «Миная».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Британские визы сделали для 36 человек». Петраков — о планах сборной и проблемах легионеров

О спорах с Ахметовым, увольнении Шевченко и бразильцах «Шахтера». Большое интервью Игоря Суркиса

«Не верил, что в XXI веке возможны такие события». Кривцов о войне на Донбассе, Петракове и Фонсеке

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.