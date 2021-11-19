Защитник сборной Люксембурга вернулся в общую группу «Львова»

20 ноября «Львов» в 15 туре чемпионата УПЛ будет принимать «Зарю».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua у львовян возникли кадровые проблемы: из-за дисквалификации не смогут сыграть Алексей Зозуля и Александр Романчук.
По имеющейся информации, последнего заменит легионер Энес Махмутович. Защитник сборной Люксембурга из-за повреждения в последних четырех турах не выступал, однако на этой неделе уже тренируется в общей группе и сможет помочь в матче с луганчанами.
Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков.
Ранее мы сообщали о том, что Тотовицкий и ещё три игрока могут покинуть «Десну».
Также главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги Украины против «Кремня».
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