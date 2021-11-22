Защитник румынского «Фарула» не входит в интересы киевского «Динамо»

На днях румынские СМИ сообщили о том, что чемпион Украины заинтересован в трансфере защитника «Фарула» Раду Бобока в команду Мирчи Луческу.
Однако, как сообщили Meta-ratings.com.ua в столичном клубе, ни лично Луческу, ни селекционный отдел «Динамо» не рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста.
В украинском клубе считают, что данная ситуация используется агентами, чтобы обратить внимание на этого футболиста.
Ранее сообщалось, что за переход в киевское «Динамо» чемпион Украины заплатит «Фарулу» один миллион евро.
Ранее мы сообщали о том, что «Николаев» уволил почти всех игроков и сотрудников клуба.
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