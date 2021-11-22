Защитник румынского «Фарула» не входит в интересы киевского «Динамо»

На днях румынские СМИ сообщили о том, что чемпион Украины заинтересован в трансфере защитника «Фарула» Раду Бобока в команду Мирчи Луческу.



Однако, как сообщили Meta-ratings.com.ua в столичном клубе, ни лично Луческу, ни селекционный отдел «Динамо» не рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста.

В украинском клубе считают, что данная ситуация используется агентами, чтобы обратить внимание на этого футболиста.

Ранее сообщалось, что за переход в киевское «Динамо» чемпион Украины заплатит «Фарулу» один миллион евро.

Ранее мы сообщали о том, что «Николаев» уволил почти всех игроков и сотрудников клуба.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Турецкую бригаду арбитров назначили на матч «Динамо» и «Баварии»

Семь игроков «Баварии» пропустят матч с «Динамо» из-за коронавируса

Суркис: может, в матче с «Баварией» «Динамо» добьется положительного результата

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.