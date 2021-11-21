Защитник «Руха» обвинил «Шахтер» в несоблюдении принципов честной игры

Защитник «Руха» Милош Стаменкович дал комментарий после матча с «Шахтером» (0:2) в 15-м туре УПЛ.
«Как и прогнозировали, матч для нас был очень трудным. Мы фактически весь поединок оборонялись, но делали это очень хорошо. Выполнили на поле то, что еще договаривались в раздевалке. Нам не повезло в конце игры. Возможно, нужно было попытаться взять мяч под свой контроль.
Играть нам было бы легче. Но все ребята сегодня молодцы, ведь отработали на максимум. Не забывайте, что «Шахтер» — это топ-команда. Мы приложили максимум усилий, чтобы получить положительный результат.
Не могу понять игроков «Шахтера», почему они не соблюдали правила фэйр-плей и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, чтобы мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. «Шахтер» должен всегда демонстрировать всем, что они большая команда», — приводит слова Стаменковича официальный сайт «Руха».
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