Защитник «Руха»: еще недельку поработаем и в Турцию поедем полностью готовыми

Защитник «Руха» Максим Белый рассказал о начальном этапе зимней подготовки ко второй части сезона УПЛ. Львовяне с общим счетом 9:1 выиграли два спарринга у областных команд.
«Это хорошая возможность проверить свою физическую форму. Немного погода внесла свои коррективы и поле было немного мерзлым. Главное — мы выполнили установку тренера и сделали то, что он просил. Тактически и физически мы справились с заданием. Уже прошла неделя сборов и чувствуется, как силы начинают появляться. Еще недельку поработаем и в Турцию поедем уже полностью готовыми. Все хорошо чувствуют себя, травмированных у нас нет», — сказал Белый в интервью телеканалу «Футбол».
Напомним, что «Рух» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте, набрав 18 очков в 17-ти матчах.
Ранее стало известно, что два игрока львовской команды пропустят зимние сборы.
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