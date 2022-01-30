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Защитник «Подолья» не договорился по личному контракту в Израиле

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
30.01.2022
18:33
Новость
Футбол

Хмельницкая команда возобновила подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua контракты с подолянами подписали Олег Трубников, ранее выступавший за ковалевский «Колос» (U-19) и Руслан Буряк, игравший в первенстве Хмельницкой области.

На просмотре находятся сразу восемь потенциальных новичков, останутся ли они в «Подолье», определится после контрольных матчей с винницкой «Нивой» (2 февраля) и «Прикарпатьем» (10 февраля).

На 12 февраля запланирован вылет на зарубежный сбор - в Турцию, где среди спарринг-партнеров будут и две украинские команды - «Львов» и «Черноморец».

По имеющейся информации, «Подолье» покинули Евгений Кучеренко, Богдан Шухман, Станислав Мораренко, Артур Ващишин, Станислав Коваль, Даниил Волынец и Дмитрий Жукол.

По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с лидером - Яном Морговским, который изъявил желание продолжить карьеру в Израиле. Правда, договориться по условиям личного контракта с новой потенциальной командой футболист не смог. Поэтому не исключен вариант, что он вернется в «Подолье».

Напомним, что в 21 туре Первой лиги «Подолье» 19 марта будет принимать «Кривбасс».

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