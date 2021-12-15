Защитник «Металлиста»: был уверен, что нам выпадет «Шахтер» или «Динамо»

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины. Харьковчанам в соперники досталась луганская «Заря».

«Было очень волнительно. Думал, выпадет «Шахтер» или «Динамо». Но расслабляться нельзя, «Заря» — очень хорошая команда, всегда борется за призовые места. Есть опыт выступлений в еврокубках, а это очень серьезный уровень.

Хочется скорее попробовать свои силы в игре с таким соперником. Это будет очередное испытание для нашей команды, и для меня в том числе.

Конечно, смотрел «Зарю» — и в УПЛ, и в Лиге конференций. Болел за них в еврокубках. Жаль, что не прошли дальше. Но я уверен, что успехи наших команд в евротурнирах впереди.

Фактор своего поля? Он очень важен. Ведь таких болельщиков, как в Харькове, нет нигде. Атмосфера очень крутая, спасибо большое за поддержку. Будем стараться изо всех сил, чтобы порадовать наших фанатов», — цитирует Мизюка официальный сайт «Металлиста».



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