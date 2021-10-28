Защитник «Мариуполя»: у нас есть шанс против «Динамо» при такой игре, как во втором тайме

Защитник «Мариуполя» Александр Драмбаев прокомментировал матч с «Динамо» (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

«Ключевыми моментами при пропущенных мячах стали наши ошибки при стандартах. Надо больше работать над этим компонентом, быть более сконцентрированными. В первом эпизоде Вербич открылся на ближнюю штангу и забил. Потом точно такой же момент — Вербич сыграл, а уже Шабанов добавил.

Да, конечно, гол Очеретько вернул нас в игру. У нас оставалось время, были еще подачи. Но не получилось. Думаю, во втором тайме мы наиграли на гол.

У соперника, кроме голов, в первом тайме были еще моменты, штрафные. Больше всего опасность у наших ворот было после стандартов.

Субботняя игра с «Динамо»? Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получится», — цитирует Драмбаева официальный сайт «Мариуполя».

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