Защитник киевского «Динамо» выбыл на длительный срок

Принадлежащий киевскому «Динамо» защитник Владимир Костевич снова оказался на больничном.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист, защищавший в осенней части сезона на правах аренды цвета «Руха», повредил мениск и надолго выбыл из строя.

Поскольку срок аренды истек, то пока сложно сказать, где весной Костевич продолжит свою карьеру.

Напомним, что немецкий портал Transfermarkt оценивает Владимира Костевича в 500 тысяч евро.

Отметим, что 29-летний Костевич в этом сезоне на поле не выходил.

Ранее сообщалось, на каких условиях Коноплянка может перейти из «Шахтера» в «Днепр-1».

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