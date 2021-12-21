Защитник киевского «Динамо» Попов сыграл свадьбу

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов изменил свое семейное положение.
Сегодня 22-летний футболист женился на своей избраннице, которую зовут Даша.
На знаменательном мероприятии присутствовало много известных гостей из мира футбола. Понятно, что в основном речь о партнерах Попова по киевскому «Динамо», в том числе Виталии Миколенко, который согласовывает свой трансфер в английский «Эвертон». Также свадьбу посетила дочь президента «Динамо» Яна Суркис.
Ранее жена капитана киевской команды Сергея Сидорчука объявила о своей беременности. Это будет их четвертый ребенок.
«Динамо» отправилось на зимний перерыв на втором месте в УПЛ с двумя очками отставания от «Шахтера». Также киевляне заняли последнее место в своей группе Лиги чемпионов с одним очком.
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