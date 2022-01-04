Защитник «Ингульца» на курорте встретил президента Украины

04.01.2022
18:34
Новость
Футбол
Игрок «Ингульца» Дмитрий Поспелов проводит отпуск в Буковеле. На отдыхе защитник встретил президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав совместное фото.
«Новый год в приятной компании», — написал Поспелов в инстаграме.
В текущем сезоне УПЛ 30-летний защитник в составе «Ингульца» провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Команда из Петрово занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.
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