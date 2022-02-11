Нападающий «Горняка-Спорт» перейдет в «Минай» на правах свободного агента

Принадлежащий «Горняку-Спорту» Егор Твердохлеб продолжит карьеру в закарпатской команде.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua перейдет он в «Минай» бесплатно, но в случае его последующей продажи закарпатцы половину вырученной суммы отдадут «Горняку-Спорту».

Вместо Твердохлеба в атаке у «Горняка-Спорта» будет играть новичок - Вадим Сологуб, минувшей осенью выступавший за «Рух»(U-19).

Также контракты с командой из Горишних Плавнив подписали вратарь Алексей Паламарчук из «Черноморца», защитник Алексей Малаки («Колос»), полузащитники Владислав Росляков из «Николаева» и Йохан Оскар Мкомола(«Ворскла»).

Напомним, что «Горняк-Спорт» сегодня пробился в полуфинал традиционного турнира, где разыгрываются призы, учрежденные Виктором Пожечевским.

Ранее сообщалось о том, что «Минай» подписал контракты с двумя опытными игроками.

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