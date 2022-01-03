Защитник «Днепра-1» вернулся в «Динамо» и заменит Миколенко

Футбольный агент Александр Карпов сообщил о возвращении Владислава Дубинчака из «Днепра-1» в «Динамо». Он опубликовал снимок с футболистом, подписав его: «Возвращение домой».

Дубинчак выступал в «Днепре-1» на правах аренды. Он играет на позиции левого защитника/

Ранее «Динамо» оформило трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон».

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