Защитник «Днепра-1» вернулся в «Динамо» и заменит Миколенко

03.01.2022
14:37
Новость
Трансферы
Футбольный агент Александр Карпов сообщил о возвращении Владислава Дубинчака из «Днепра-1» в «Динамо». Он опубликовал снимок с футболистом, подписав его: «Возвращение домой».
Дубинчак выступал в «Днепре-1» на правах аренды. Он играет на позиции левого защитника/
Ранее «Динамо» оформило трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон».
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