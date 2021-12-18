Защитник «Днепра-1» попал в сферу интересов двух европейских клубов

Игроки «Днепра-1» в зимнее межсезонье попали в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Как стало известно Меta-ratings.com.ua, кроме интереса к лучшему голеадору УПЛ Артёму Довбику, со стороны европейских клубов появился также интерес к защитнику днепрян Александру Сватку.

Александр Сваток

По имеющейся информации, на украинца положили глаз два клуба - греческий «Олимпиакос» и швейцарский «Базель». Вступят ли клубы в переговоры по этому футболисту, станет известно позднее. Ранее к Сватку проявлял интерес ещё один европейский клуб, но до перехода дело так и не дошло.

Отметим, что Александр Сваток уже имеет опыт выступлений в европейском чемпионате. В 2019 году защитник был игроком хорватского Хайдука, сыграв в составе клуба из Сплита 16 матчей. Также Сваток имеет опыт выступлений в составе молодежных сборных Украины.

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