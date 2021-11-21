Защитник «Днепра-1»: мы пропустили, поэтому остался неприятный осадок

Капитан «Днепра-1» защитник Сергей Логинов дал комментарий после матча с «Александрией» (3:1) в рамках 15-го тура в УПЛ, в котором он своим голом установил окончательный счет.

«У нас есть задание на этот сезон, поэтому мы выходим на каждую игру с целью добывать очки и побеждать. Игра сегодня была непростой. Мы неплохо начали, но пропущенный мяч внес в наши действия нервозность. Хорошо, что удалось еще в первом тайме сначала отыграться, а потом развить преимущество.

Я бы не сказал, что «Днепру-1» сильно не даются матчи против грандов, особенно если сравнивать с прошлым сезоном. С тем же «Динамо», считаю, мы неплохо провели первый тайм, когда контролировали мяч, играли в свой футбол, но не все приходит сразу.

Мы идем поэтапно, как отдельные футболисты, так и команда в целом. Считаю, что в следующем году мы уже будем отбирать очки у сильнейших команд страны.

Мой гол? Приятно, что команда сегодня победила и неприятно то, что команда сегодня пропустила. Думаю, в первую очередь защитники обращают внимание на голы в свои ворота, и раз мы пропустили, то остался неприятный осадок. То, что удалось забить – приятный дополнительный бонус», — цитирует Логинова официальный сайт «Днепра-1».

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