Защитник «Динамо» сможет присоединиться к команде на сборе в Турции после коронавируса

Главный тренер юношеской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о причинах отсутствия защитника команды Константина Вивчаренко.

«У него нет никаких симптомов, кроме положительного теста. Поэтому если все будет нормально, футболист еще по ходу этого сбора присоединится к «Динамо» и, скорее всего, будет работать в составе первой команды. Все остальные в строю, хотя с тестами могут быть «сюрпризы» в любой момент. От этого никто не застрахован».

На данный момент «Динамо» U-19 готовится ко второй части сезона на сборах в Турции.

Полностью интервью с Игорем Костюком читайте здесь.

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