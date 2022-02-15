Защитник «Динамо» сможет присоединиться к команде на сборе в Турции после коронавируса

Главный тренер юношеской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о причинах отсутствия защитника команды Константина Вивчаренко.
«У него нет никаких симптомов, кроме положительного теста. Поэтому если все будет нормально, футболист еще по ходу этого сбора присоединится к «Динамо» и, скорее всего, будет работать в составе первой команды. Все остальные в строю, хотя с тестами могут быть «сюрпризы» в любой момент. От этого никто не застрахован».
На данный момент «Динамо» U-19 готовится ко второй части сезона на сборах в Турции.
Полностью интервью с Игорем Костюком читайте здесь.
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