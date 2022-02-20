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Защитник «Динамо», игравший за «Черноморец», может перейти в «Ниву»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
20.02.2022
16:05

На сборе в Винниках тернопольская «Нива» взяла верх в спарринге над юниорами «Руха» (4:2).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua в тренировочном лагере «Нивы» находятся четыре потенциальных новичка: Валерий Самар – из «Александрии», Роман Слива, ранее выступавший за «ВПК-Агро», Андрей Глоба («Сумы») и Даниил Сухоручко, защищавший цвета «Черноморца», но принадлежащий киевскому «Динамо».

По имеющейся информации, на одной из тренировок был травмирован защитник Владислав Дворовенко, надолго выбывший из строя.

Напомним, что следующий контрольный матч подопечные Андрея Купцова проведут 23 февраля -с «Волынью».

Ранее мы сообщали о том, что Луческу рассматривает возможность сократить сбор «Динамо»



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