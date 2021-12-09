«Заря» закончила групповой этап ничьей с «Буде-Глимтом»

«Заря» стала лучшей командой Украины по количеству очков на групповом этапе нынешнего еврокубкового сезона.

Луганская команда была очень близка к победе над «Буде-Глимтом». На 18-й минуте Егор Назарина потрясающим ударом со штрафного, который можно посмотреть в нашем телеграм-канале, открыл счет.

Норвежцы смогли отыграться на 68-й минуте из-за автогола Виталия Вернидуба.

«Заря» закончила групповой этап Лиги конференций на третьем месте в группе с семью очками. Другие шесть пунктов луганчане добыли благодаря двум победам над софийским ЦСКА.

«Буде-Глимт» упустил первое место в группе, так как «Рома» обыграла ЦСКА и обошла норвежцев.

Лига конференций. 6 тур

«Заря» — «Буде-Глимт» — 1:1 (1:0)

Голы: Назарина (18) — Вернидуб (68, автогол).

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