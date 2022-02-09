«Заря» вырвала ничью в матче с «Металлургом» из Узбекистана

«Заря» сыграла первый спарринг второго тренировочного сбора в Турции. Луганская команда со счетом 2:2 завершила контрольный матч против «Металлурга» из Бекабада (Узбекистан).

Оба мяча команда Виктора Скрипника забила в концовке поединка. На 89-й минуте отличился Даниил Алефиренко, а на 90-й — зимний новичок Абдулла Абдуллаев.

Контрольный матч

«Заря» - «Металлург» - 2:2

Голы: Темиров, 2 – с пенальти (0:1). Исмоилов, 83 (0:2). Алефиренко, 89 (1:2). Абдуллаев, 90 (2:2).

Сегодня «Заря» проведет еще один товарищеский матч в Турции. В 16:30 стартует поединок луганчан против латвийской «Валмиеры».

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