«Заря» вырвала ничью в матче с «Металлургом» из Узбекистана

«Заря» сыграла первый спарринг второго тренировочного сбора в Турции. Луганская команда со счетом 2:2 завершила контрольный матч против «Металлурга» из Бекабада (Узбекистан).
Оба мяча команда Виктора Скрипника забила в концовке поединка. На 89-й минуте отличился Даниил Алефиренко, а на 90-й — зимний новичок Абдулла Абдуллаев.
Контрольный матч
«Заря» - «Металлург» - 2:2
Голы: Темиров, 2 – с пенальти (0:1). Исмоилов, 83 (0:2). Алефиренко, 89 (1:2). Абдуллаев, 90 (2:2).
Сегодня «Заря» проведет еще один товарищеский матч в Турции. В 16:30 стартует поединок луганчан против латвийской «Валмиеры».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.