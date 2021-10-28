«Заря» выиграла у «Руха» в овертайме благодаря дублю Шахаба

Завершился очередной матч стадии 1/8 финала Кубка Украины.
На стадионе СКИФ во Львове встречались «Рух» и «Заря». Основное время матча закончилось без голов, хотя во втором тайме хозяева действовали достаточно остро.
Овертайм «Рух» начал с атак, но пропустил от Шахаба. Во втором дополнительном тайме иранец оформил дубль.
Ранее в четвертьфинал Кубка вышли «Александрия», «Ворскла», «Динамо», «Шахтер» и «Львов». Киевляне и дончане разгромили своих соперников.
Кубок Украины. 1/8 финала
«Рух» — «Заря» — 0:2 (0:0, 0:0)
Голы: Шахаб (99, 110).
«Рух»: Бандура, Лях, Белый, Стаменкович, Гагун, Кухарук, Карасюк (Мартынюк, 57), Рунич, Притула (Таллес, 46), Кузик (Мысык, 67), Кондраков (Сыч, 78).
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Цвек, Имереков, Снурницын, Нагнойный, Хомченовский, Гильерме (Шахаб, 72), Булеца (Алибеков, 114), Фримпонг (Жуниньо, 91), Кристиан (Алефиренко, 83).
Предупреждения: Гагун, Таллес, Мысык — Цвек, Нагнойный, Шахаб, Хомченовский.
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