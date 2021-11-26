«Заря» вслед за «Динамо» и «Шахтером» досрочно вылетела из еврокубков

25 ноября в рамках 5 тура Лиги конференций «Рома» на «Стадио Олимпико» обыграла со счетом 4:0 «Зарю».



Римляне выиграли матч благодаря голам Переса, Дзаньоло и Абрахама, который оформил дубль. Кстати, Тэмми второй свой гол забил через себя, как Левандовски в ворота «Динамо».

Лига конференций. 5-й тур

«Рома» - «Заря» - 4:0 (2:0)

Голы: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75.

Нереализованный пенальти: Верету, 41 («Рома»).

Таким образом «Заря» досрочно вылетела из еврокубков. В группе С у «Буде-Глимта» 11 очков, у «Ромы» 10 баллов, а у луганчан – 6. У софийского ЦСКА 1 очко.

Отметим, что ранее из еврокубков досрочно вылетели «Динамо» и «Шахтер».

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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