«Заря» вернула лидера команды из дубля в основной состав

Ранее полузащитник Артем Громов не полетел с «Зарей» на сборы в Турцию из-за отказа продлевать контракт. 32-летний хавбек был переведен в дубль луганской команды из-за отказа продлевать контракт.

Журналист Игорь Бурбас сообщил в своем телеграм-канале, что Громов и «Заря» все же сумели уладить спорные вопросы, поэтому полузащитник был отозван из дубля и возвращен в основную команду.

Игрок уже присоединился к команде на сборах в Турции, которые продлятся до 1 февраля.

Громов до лета 2022 года согласен оставаться в команде Скрипника.

Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.

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