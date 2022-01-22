«Заря» вернула лидера команды из дубля в основной состав

Ранее полузащитник Артем Громов не полетел с «Зарей» на сборы в Турцию из-за отказа продлевать контракт. 32-летний хавбек был переведен в дубль луганской команды из-за отказа продлевать контракт.
Журналист Игорь Бурбас сообщил в своем телеграм-канале, что Громов и «Заря» все же сумели уладить спорные вопросы, поэтому полузащитник был отозван из дубля и возвращен в основную команду.
Игрок уже присоединился к команде на сборах в Турции, которые продлятся до 1 февраля.
Громов до лета 2022 года согласен оставаться в команде Скрипника.
Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.
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