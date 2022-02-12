«Заря» в результативном матче переиграла «Оденсе»

Луганская «Заря» провела второй контрольный поединок за день. Соперником подопечных Виктора Скрипника стал датский «Оденсе».

Матч завершился победой «Зари» со счетом 3:2. За луганчан отличились Раймонд Овусу, Дмитрий Хомченовский и Сергей Булеца.

Контрольный матч

«Заря» – «Оденсе» – 3:2

Голы: Овусу, 3 (1:0). Джебали, 24 (1:1). Джебали, 53 – с пенальти (1:2). Хомченовский, 61 (2:2). Булеца, 76 (3:2).

Сегодня луганская команда также сыграла вничью с «Окжетпесом» - 1:1.

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