«Заря» в результативном матче переиграла «Оденсе»

12.02.2022
17:38
Новость
Футбол
Луганская «Заря» провела второй контрольный поединок за день. Соперником подопечных Виктора Скрипника стал датский «Оденсе».
Матч завершился победой «Зари» со счетом 3:2. За луганчан отличились Раймонд Овусу, Дмитрий Хомченовский и Сергей Булеца.
Контрольный матч
«Заря» – «Оденсе» – 3:2
Голы: Овусу, 3 (1:0). Джебали, 24 (1:1). Джебали, 53 – с пенальти (1:2). Хомченовский, 61 (2:2). Булеца, 76 (3:2).
Сегодня луганская команда также сыграла вничью с «Окжетпесом» - 1:1.
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