«Заря» устроила разгром «Металлисту 1925» в матче с дублями Аллахьяра и Гладкого

Воскресную программу матчей тринадцатого тура УПЛ завершал поединок «Металлиста 1925» и «Зари».

Одержавшие четыре подряд победы харьковчане уже на пятой минуте открыли счет усилиями Ременюка. Однако уже через четыре минуты Аллахьяр отыграл этот гол. А незадолго до перерыва Гладкий вывел «Зарю» вперед.

После перерыва авантюрная тактика и многочисленные ошибки привели «Металлист 1925» к разгромному поражению. Сначала дубль оформил Аллахьяр, затем красную карточку получил Шершень, после чего Гладкий к двум ассистам прибавил второй гол в этой игре.

В оставшееся время вышедшие на замену Кристиан и Алибеков довели разницу в счете до пяти голов в пользу «Зари». Луганчане в текущей таблице вышли на третье место.



Ранее «Рух» удержал нулевую ничью в матче с «Александрией».

УПЛ. 13 тур

«Металлист 1925» — «Заря» — 1:6 (1:2)

Голы: Ременюк (6) — Аллахьяр (9, 55), Гладкий (38, 71), Фримпонг (77), Алибеков (90+2).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Батюшин (Фабиньо, 70; Квакич, 79), Ременюк (Протасов, 79), Марлисон (Зубков, 79).

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 72), Хомченовский, Громов (Нагнойный, 72), Шахаб (Фримпонг, 76), Булеца (Алибеков, 82), Аллахьяр (Кристиан, 76), Гладкий.

Предупреждения: Шершень — Шахаб, Вернидуб, Хомченовский.

Удаление: Шершешь (66).

