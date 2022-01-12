«Заря» усилилась воспитанником киевского «Динамо»

Первым новичком «Зари» в 2022 году стал центральный полузащитник Евгений Смирный, с которым был подписан полноценный контракт. Срок действия сделки – три года, сообщает официальній сайт луганчан.



Евгений является воспитанником киевского «Динамо». Кроме того, в течение двух лет он выступал за «Колос», а летом прошлого года на правах аренды присоединился к одесскому «Черноморцу», за который он сыграл 9 матчей и забил 2 мяча, проведя на поле суммарно 717 минут.

Также Смирный сыграл ряд матчей за сборные Украины: Ю-16, Ю-18, Ю-19 и Ю-21.

Также «Черноморец» усилился экс-защитником «Десны».

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