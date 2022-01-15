«Заря» усилилась игроком киевского «Динамо»

«Заря» объявила о переходе в луганский клуб защитника «Динамо» Юрия Тлумака.



Контракт с воспитанником «Карпат» подписан до конца 2025 года. «Динамо» сохранило половину экономических прав на футболиста.

19-летний Тлумак первую половину сезона провел в «Черноморце» на правах аренды и забил один гол в 15 матчах «моряков».

Вместе с Тлумаком из киевского в луганский клуб перешли защитник Даниил Скорко и полузащитник Евгений Смирный. «Заря» также арендовала Олега Данченко из АЕКа и подписала экс-нападающего «Шахтера» Абдуллу Абдуллаева.

Команда Виктора Скрипника занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Украины. В четвертьфинале Кубка Украины луганчане сыграют с «Металлистом».

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».



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