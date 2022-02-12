«Заря» сыграла вничью с «Окжетпесом»

12.02.2022
12:48
Новость
Футбол
Луганская «Заря» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели очередной спарринг на сборах в Турции.
Соперником «Заря» стал «Окжетпес» из Казахстана. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Заря» – «Окжетпес» – 1:1
Голы: Гильерме, 9 (1:0). ?, 23 (1:1).
Сегодня «Заря» проведет еще один спарринг. Соперником луганской команды станет датский «Оденсе». Начало – в 15:00.
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