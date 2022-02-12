«Заря» сыграла вничью с «Окжетпесом»

Луганская «Заря» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели очередной спарринг на сборах в Турции.

Соперником «Заря» стал «Окжетпес» из Казахстана. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Заря» – «Окжетпес» – 1:1

Голы: Гильерме, 9 (1:0). ?, 23 (1:1).

Сегодня «Заря» проведет еще один спарринг. Соперником луганской команды станет датский «Оденсе». Начало – в 15:00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» вырвала ничью в матче с «Металлургом» из Узбекистана

Видеообзор спарринга «Зари» с «Металлургом» из Узбекистана

«Заря» добыла победу над латвийцами на турецком сборе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.