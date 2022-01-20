«Заря» сыграет с азербайджанским «Сабахом»: видеотрансляция матча

20 января в рамках первого зимнего сбора в Турции действующий бронзовый призер УПЛ проведет спарринг с азербайджанским «Сабахом». Игра начнется в 16.00. «Заря» запланировала видеотрансляцию этого матча.

Луганский клуб уже провел первый спарринг на сборе. «Заря» уступила со счетом 1:3 польской «Погони» из Щецина. Единственный гол в составе украинской команды забил Владислав Кабаев.

Ранее наш сайт сообщал, что «Заря» не получала официального предложения по трансферу Владислава Кочергина от представителя немецкой Бундеслиги «Арминии» из Билефельда.

«Сабах» занимает пятое место в текущей таблице чемпионата Азербайджана. Бакинская команда за 14 туров набрала 17 очков.

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