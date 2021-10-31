«Заря» сыграет против «Металлиста 1925» без Кочергина и ещё трёх футболистов

31 октября в 13-м туре чемпионата УПЛ «Металлист 1925» будет принимать «Зарю».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня луганчанам снова не сможет помочь один из лидеров Владислав Кочергин. Вчера он был в заявке «Зари» в поединке юниорских составов, но на поле так и не появился.
По имеющейся информации, главный тренер Виктор Скрипник также не сможет рассчитывать в Харькове на травмированных Никиту Шевченко, Владислава Кабаева и Егора Назарину.
Напомним, что «Заря» занимает четвертое место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка. Ранее стало известно, как долго луганчане будут играть без травмированного Владислава Кабаева.
«Металлист 1925» находится на седьмой строчке с 19-ю пунктами. Харьковская команда одержала четыре победы подряд.
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