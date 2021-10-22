«Заря» сыграет против «Колоса» без нескольких игроков основы

В 12-м туре чемпионата УПЛ «Заря» будет принимать «Колос». Игра состоится 24 октября в Запорожье на «Славутич Арене», начало — 19:30.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом поединке луганчанам по разным причинам, скорее всего, не смогут помочь Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Егор Назарина и Никита Шевченко.

Кочергин, скорее всего, не сыграет в 12-м туре УПЛ

Напомним, что «Заря» занимает в чемпионате УПЛ четвертое место, набрав 20 очков. «Колос» расположился на 11-м месте с 11-ю же пунктами, однако у ковалевской команды есть в запасе перенесенный матч с «Минаем».

Ранее в матче Лиги конференций «Заря» в Болгарии обыграла софийский ЦСКА со счетом 1:0. Это была первая победа украинской команды на групповом этапе еврокубков в сезоне-2021/2022.

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